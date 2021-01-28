Xbox Game Pass rekor sayıda kullanıcıya ulaştı

Microsoft, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket kasasına giren Xbox ve PC oyunlarını kapsayan oyun geliri, ilk kez % 51 artışla 5 milyar dolar getirdi. Bu Microsoft için rekor kâr oranı olarak kaydedildi.

Bu başarıdaki en önemli etmenlerden biriyse Xbox Game Pass’in elde ettiği yükseliş oldu. Geçtiğimiz sene 15 milyon kullanıcıya sahip üyelik sistemi açıklanan verilere göre 2021’in ilk çeyreğinde 18 milyona çıktı. Xbox Live da aynı şekilde yüksek bir performans sergiledi ve üyelik sistemi şu an aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.

Yeni nesil konsollar Xbox Series X ve Xbox Series S’in çıkmasıyla Xbox platformuna olan talep de yüksek oldu. Saece Xbox konsolları %86 büyüme gösterdi. Sadece Xbox Series X ve Xbox Series S, Microsoft’un şu ana kadar çıkan diğer tüm konsollardan daha çok sattı. Microsoft ise yeni nesil konsolların üretimine devam edeceğini açıkladı.

Oyun bölümünün sağladığı 5 milyar dolarlık gelirin 2 milyar dolarlık bölümü Xbox platformlarında ve hizmetlerinde satılan üçüncü şahıs oyunlardan geldi. Microsoft, önümüzdeki çeyrekte, hizmet ve içerikte % 20, oyun bölümünden de yaklaşık % 40 değerinde büyüme görmeyi hedefliyor.