Xbox Game Pass 2021’de yeni platformlara geliyor

Microsoft, Eylül ayında Android'de Xbox Cloud Gaming dönemini başlatarak 150'den fazla Xbox Game Pass oyununu Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle Android cihazlarda ücretsiz olarak oynanabilir hale getirdi. Yazılım devi geçtiğimiz günlerde Xbox Cloud Gaming'i önümüzdeki yıl ilkbahar 2021'de web üzerinden PC'ler, iPhone'lar ve iPad'lerden başlayarak daha fazla cihaza getirme planlarını açıkladı.

Microsoft Gaming’den Jerret West şu ifadeleri kullandı:

“2021 senesinin ilkbaharında Xbox uygulaması ve tarayıcısı aracılığıyla Windows PC'lerde ve mobil web tarayıcısı aracılığıyla iOS cihazlarındada Xbox Game Pass Ultimate'ın bir parçası olarak bulut oyun sistemimizi kullanılabilir hale getirerek dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyoruz. ”

En son Xbox Game Subscription hizmetinin 15 milyona ulaştığı açıklanmıştı. Bu sayının hizmetin yeni ülkelerde de hayata geçmesiyle birlikte artması bekleniyor. Xbox Game Pass Ultimate ile Xbox bulut oyun sistemin yakında Avustralya, Brezilya, Japonya ve Meksika gibi yeni pazarlara geliyor.

Jerret West’in ifade ettiğine göre Xbox Game Pass aylık katılımı Kasım ayında 2019'a kıyasla iki kattan fazla arttı. Bunun sebebi açıklanmasa da pek çok kişi tarafından sebep 10 Kasım’da yeni nesil oyun konsollarının çıkışı olarak görülüyor. Geçtiğimiz ay ise Gaming Experiences & Platforms departmanından Liz Hamren, Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarının %70’inin aynı zamanda Xbox Game Pass kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

Yine West’in söylediğine göre, bulut oyun sisteminin PC ve iOS platformlarına da taşınmasıyla birlikte Xbox Game Pass’in 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor.