Xbox 360 ve PS3 için GTA Online sunucuları kapanıyor

PS3 veya Xbox 360’daki GTA Online oyuncuları için çevrimiçi oynama özelliği Aralık ayında sona eriyor.

Rockstar geçtiğimiz günlerde GTA Online’ın sunucularının Xbox 360 ve PS3 kullanıcıları için 16 Aralık 2021’de kapanacağını açıkladı. Buna Rockstar Games Social Club istatistiklerinin kaldırılması ve Shark Cash Card satın alıma kapatılması da dahil. Shark Cash Card satın alımları 15 Eylül’de kapatılacak.

Bu değişikler yalnızca oyunun Xbox 360 ve PS3 sürümleri için geçerli olacak. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, ve PC için kalan bütün özellikler devam edecek. Rockstar Newswire’da paylaşılan habere göre oyunun hikaye modu için hiçbir değişiklik gelmeyecek ve eski konsol sahibi oyuncular hikaye modunda sıkıntı yaşamayacak.

Rockstar, PS5 ve Xbox Series X için GTA 5 ve GTA Online'ın "genişletilmiş ve geliştirilmiş" sürümlerinin yakında piyasaya sürülmesine hazırlanmaya yardımcı olmak için şu anda iki nesil eski konsollara verdiği desteği durduruyor. Oyunun güncellenmiş sürümünün neler içereceği konusunda bir bilgi bulunmuyor, ancak güncellenmiş grafikler ve yükleme süreleri bekleniyor, hatta belki de yeni GTA Online içerikleri bu güncellemeye dahil olabilir. Bazı GTA Online güncellemelerinin yanı sıra uzun zamandır beklenen hikaye modu ek paketleri söylentiye göre bu güncelleme ile gelebilir.

Söylentilere göre 2023 yılında yayınlanacak olan GTA 6’nın geliştirilmesi için eski nesil konsollara olan desteğin kesilmesi de mantıklı olabilir. Doğrulanmayan bir kaynaktan yapılan sızıntıya göre GTA 6 1970’lerin Miami şehrinde geçen ve Red Dead Redemption 2’ye benzer, bölümlere ayrılmış bir hikayeye sahip olabilir. GTA 6 bize ne getirirse getirsin, Rockstar çabalarını merakla beklenen devam oyununa odaklamaya çalışıyor olabilir.

GTA Online, eski nesil konsollarda kapanan tek oyun değil. Max Payne 3'ün PS3 ve Xbox 360 sürümleri için site istatistik takibi, çevrimiçi çok oyunculu ve skor tabloları ile LA Noire'ın PS3 ve Xbox 360 sürümleri için web sitesi istatistik takibi de 16 Eylül'den itibaren sona erecek.