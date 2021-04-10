Xavi'nin takımı Al-Sadd, Katar'da şampiyon oldu! 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...

Xaxi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın forma giydiği Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Futbolcu olarak gittiği Al-Sadd'da teknik direktör olarak ikinci sezonunu tamamlayan Xavi Hernandez, kariyerinin ilk şampiyonluğunu en yakın rakibine 13 puan fark atarak kazanmış oldu.

40 yaşındaki Tabata, şampiyon tamamladıkları ligde çıktığı 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Al-Sadd'da ayrıca ünlü İspanyol futbolcu Santi Cazorla da forma giyiyor.

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