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GeriFutbol Xavi'nin takımı Al-Sadd, Katar'da şampiyon oldu! 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Xavi'nin takımı Al-Sadd, Katar'da şampiyon oldu! 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...

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Xavi'nin takımı Al-Sadd, Katar'da şampiyon oldu! 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...

Katar Yıldızlar Ligi'nde şampiyon, Xavi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın formasını giydiği Al-Sadd oldu.

Xaxi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın forma giydiği Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'nde namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Futbolcu olarak gittiği Al-Sadd'da teknik direktör olarak ikinci sezonunu tamamlayan Xavi Hernandez, kariyerinin ilk şampiyonluğunu en yakın rakibine 13 puan fark atarak kazanmış oldu.

40 yaşındaki Tabata, şampiyon tamamladıkları ligde çıktığı 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Al-Sadd'da ayrıca ünlü İspanyol futbolcu Santi Cazorla da forma giyiyor.

Xavinin takımı Al-Sadd, Katarda şampiyon oldu 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...

Xavinin takımı Al-Sadd, Katarda şampiyon oldu 40 yaşındaki Tabata yıldızlaştı...

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