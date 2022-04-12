Xavi'nin Barça'sı, Nuri Şahin'in Antalyaspor'u...

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FT Antalyaspor, sahasında Hatayspor’u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Hiç kuşkusuz bu başarıda en büyük pay sahibi teknik patron Nuri Şahin...

Ersun Yanal'la dikiş tutturamayan Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla takımın çehresini değiştirdi. Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı.

Son 10 haftada ciddi bir yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 , GZT Giresunspor’u 4-1, Altay’ı 2-1 ve Hatayspor’u 4-1 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ KAZANAN HOCALAR LİSTESİNDE

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Muhteşem bir seri yakalayıp 5. galibiyetini alan Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken, Nuri Şahin böylece bu sezon üst üste 5 maç kazanan teknik direktörler listesine de giriş yaptı. Trabzonspor 'un hocası Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çalıştırıcı Sami Uğurlu da yer aldı.

Nuri Şahin yönetiminde 10 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, Süper Lig'de de 2.4 puan ortalamasını yakaladı.



Kırmızı beyazlılar, 4. sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirerek Avrupa kupaları umudunu devam ettirdi

YENİLMEZLİK SERİSİYLE BARCELONA VE LİVERPOOL'U TAKİPTE

Şahin'in Antalyaspor'u büyük liglerin baz alındığı istatistikte Barcelona, Liverpool gibi devlerle yarışıyor. Bu alanda 15 maçtır yenilmeyen Xavi'nin Barcelona'sı ön planda. Teknik direktör değişimiyle birlikte farklı bir seviyeye evrilen Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası en parlak dönemini yaşıyor...

İşte 5 büyük lig ve Süper Lig'de son 10 maçtır yenilmeyen takımlar:





Barcelona: 15 maç

Liverpool: 12 maç

Roma: 11 maç

Milan: 10 maç

Antalyaspor: 10 maç

İNSAN OLARAK KLOPP, FUTBOL AKLI TUCHEL

Ekim ayındaki röportajda Antalyaspor'daki hedefleriyle ilgili konuşan Nuri Şahin, "Antalya'nın Avrupa'da oynaması benim hayalim. Önce maç maç bakıp kısa vade planlarımızı gerçekleştirmemiz lazım." diye konuşuyordu.

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Şahin, teknik direktörlük kariyerinde örnek aldığı insanlarla ilgili soruya ise "Jürgen Klopp'u hocalığından ziyade insan olarak da örnek alıyorum. Futbol aklı olarak örnek aldığım kişi ise kesilnlikle Thomas Tuchel." şeklinde cevap veriyor..





'İLETİŞİMİM YALANLAR ÜZERİNE DEĞİL'

Şahin, antrenörlük kariyerinde oyunculara her zaman dürüst davranmaktan yana olduğunu ifade ederken duygularını şöyle özetliyor:

“Herkese samimi yaklaşmaya çalışıyorum. İletişimimi yalanlar üzerine değil, doğrular üzerine kurmaya çalışıyorum. Acı olsa da gerçekleri oyuncularımın yüzüne söylediğim için ve bunları yalan olmadan söylediğim zaman futbolcu da ona inanıyor, bu yüzden iletişimde sıkıntı olmuyor. Benim açımdan şu ana kadar iletişimde hiçbir sorun olmadı. Oyuncular bu işin çok önemli, hatta en önemli parçası. Futbol hocaların değil, oyuncuların oyunu... Futbolculara karşı şeffaf ve dürüst olmak çok önemli.”

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NURİ ŞAHİN HATAYSPOR MAÇI SONRASI GALİBİYET MUTLULUĞUNU TARAFTARLA PAYLAŞTI