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GeriFutbol Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış
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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 20:23,Son Güncelleme:/

Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış

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Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.

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