Haber Giriş: 04.04.2020 - 20:23,
Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış yaptı.
Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle