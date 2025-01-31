×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Xavi Simons Leipzig'e gidince Skriniar Fenerbahçe'ye imza attı

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#PSG#Milan Skriniar
Xavi Simons Leipzige gidince Skriniar Fenerbahçeye imza attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 07:00

Kiralık limiti dolu olan PSG satışı tamamladı ve Fenerbahçe Slovak stoperde mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

MiLAN Skriniar transferini tamamlayabilmek için PSG’nin Xavi Simons’un RB Leipzig’e satmasını bekleyen Fenerbahçe, sonunda Slovak stopere imzayı attırdı. Simons’un gidişiyle birlikte PSG’nin kiralık oyuncu limiti boşalırken sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır” denildi.

Skrinar ise imza sonrası, “Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple sahada olmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

PSG, 2023 Temmuz’unda 4 milyon Euro’ya PSV’den aldığı Simons’u RB Leipzig’e 50 milyon Euro’ya sattı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasarayın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli olduFenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#PSG#Milan Skriniar

BAKMADAN GEÇME!