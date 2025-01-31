Xavi Simons Leipzig'e gidince Skriniar Fenerbahçe'ye imza attı

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MiLAN Skriniar transferini tamamlayabilmek için PSG’nin Xavi Simons’un RB Leipzig’e satmasını bekleyen Fenerbahçe, sonunda Slovak stopere imzayı attırdı. Simons’un gidişiyle birlikte PSG’nin kiralık oyuncu limiti boşalırken sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü PSG ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır” denildi.

Skrinar ise imza sonrası, “Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple sahada olmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

PSG, 2023 Temmuz’unda 4 milyon Euro’ya PSV’den aldığı Simons’u RB Leipzig’e 50 milyon Euro’ya sattı.