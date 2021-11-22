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Xavi Hernandez eski öğrencisini Barcelona'ya istiyor

#Barcelona#Xavi Hernandez#Baghdad Bounedjah
Xavi Hernandez eski öğrencisini Barcelonaya istiyor

La Liga devi Barcelona'nın başına geçen Xavi Hernandez, eski takımı Al-Sadd'da birlikte çalıştığı öğrenicisini transfer etmek istiyor.

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Barcelona ile ilk maçına Espanyol karşısında çıkan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Xavi Hernandez, transfer için kolları şimdiden sıvadı.

Mali yönden büyük sıkıntı içinde olan Barça, transfer yapmakta zorlanırken Xavi'nin eski öğrencisi Baghdad Bounedjah'ı gözüne kestirdiği iddia edildi.

Diario Sport'un haberine göre; Xavi, Al Sadd'da beraber çalıştığı 29 yaşındaki golcü Baghdad Bounedjah'ı Barça'ya transfer etmek istiyor.

Al Sadd formasıyla 153 maça çıkan Cezayirli golcü, 159 gol ve 44 asistlik katkı yaptı.

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#Barcelona#Xavi Hernandez#Baghdad Bounedjah

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