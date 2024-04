Xavi, Barcelona'da kalmaya karar verdi! Sebebini açıkladı

Haberin Devamı

Barcelona'da bir süredir devam eden teknik direktör belirsizliği gerçekleştirilen görüşmede Xavi'nin kalmasıyla son buldu.

Başkanı Joan Laporta’nın evinde gerçekleştirilen ve teknik direktör Xavi ile sportif direktör Deco’nun da katıldığı toplantıda Xavi’nin gelecek sezon da takımın başında olması için anlaşma sağlandı.

Xavi daha önce yaptığı açıklamada gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıklamış ve bunun üzerine Katalan ekibi teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ve teknik direktör Xavi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

LAPORTA: XAVI'NİN DEVAM ETMESİ İYİ BİR HABER

Xavi'nin Barcelona desteği tartışılmaz. Diğer kadro ve yönetim kurulunun da desteği öyle. Her zaman Barça'nın çıkarlarını gözeten bir teknik direktörümüz var. Bu konuda çok nettim ve Xavi'nin devam etmesi çok iyi bir haber.

Haberin Devamı

İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR

Güçlenen bir takımın bu istikrara ihtiyacı var. Xavi de bu istikrara katkıda bulunuyor. Başarılı projelerde istikrar çok önemli bir değerdir. Benim için bu bir düsturdur. Başkanlık deneyimimde, istikrarın projeler için temel olduğunu öğrendim. Xavi, Spor Kurulu'nun ve ben de Barselona taraftarlarının güvenini taşıyor. Projenin istikrarını korumak iyi bir haber. Bunun geçen yıl fiilen başlayan ve çoktan kazanılmış bir proje olduğunu hatırlayalım. Tarihi olarak tanımlayabileceğim bir Süper Kupa ve Lig elde edildi. Xavi bu sorumluluğu üstlenme cesaretini gösterdi. Dolayısıyla Barcelona taraftarının hafızası olduğuna inanıyorum.

BARCELONA TARAFTARINI HEYECANLI GÖRMEYELİ UZUN ZAMAN OLMUŞTU.

Şampiyonlar Ligi’ne çok bağlanmıştık, çok heyecan vardı. Ve bu durumla karşı karşıya kalacağımızı düşündük. Taraftarlarda heyecan ve gurur ateşi oluştu. Ve bunu sürdürmemiz gerektiğini düşündük. Dolayısıyla bu sezonun olumlu yanlarını, olumlu yanlarını almaya çalışıyoruz. Geleceği olan çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var, birleşik bir soyunma odası var, yanılsamanın yaratıldığı bir taraftar kitlesi var. Barça taraftarını bu kadar heyecanlı görmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve biz bu alevi korumak istedik.

Haberin Devamı

XAVI: O AN EN İYİSİ AYRILMAKTI DİYE DÜŞÜNDÜM

Biliyorsunuz ben tam bir Barcelona taraftarıyım. Her zaman kulüp için en iyisini yapmaya çalışıyorum ve en önemli şey varlık hakkında düşünmektir. Başkanla buluştuğumda, bir futbol adamı olarak her zaman önceliği düşündüm. Başkanın, yönetim kurulunun, sportif direktörün bana güveni tamdı... Projenin devam etmesi gerektiğine inanan oyuncuların güveni de bu kararda çok önemli oldu. Taraftarlar da bana devam etmem gerektiğini gösteriyor. Karar değişikliğinin, yön değişikliğinin nedenleri bunlar. Kulüp adına düşünüyorum. O an kulübün dinamikleri açısından en iyisinin bu olduğunu düşündüm. ayrılmaktı. En doğru kararın bu olduğunu düşünüyordum. Bundan sonra şevkle çalışalım. Hepinize çok teşekkür ederim..

Haberin Devamı

KOLAY BİR KARAR OLMADI

Basit ya da kolay bir karar olmadı. Ocak ayında bunun kulüp için en iyisi olduğuna inandım ancak koşullar değişti ve artık en iyisinin süreklilik olduğunu düşünüyorum. Projenin henüz bitmediğini düşünüyorum. Bunu kazanan bir proje haline getirebileceğimize inanıyorum. Üç ay öncesinden bu yana her şeyin değiştiğine inanıyorum, ne egoyu ne de parayı düzeltmek için buradayız. Bu bir kulüp meselesi, bir takım sebepler kokteyli ve tabii ki bir güven meselesi."

Kararımın takımı her açıdan geliştireceğini düşünüyordum. Artık koşullar değişti. Eğer işler ters giderse bununla uğraşmak zorunda kalacağız. Ama bunun baskıyla hiçbir ilgisi yoktu. Ben Kazanmaya devam etmek için en büyük umutla devam edin.

Haberin Devamı

XAVİ'NİN BARCELONA KARİYERİ

6 Kasım 2021'de takımın başına geçen ve 3.sezonunu geçiren Xavi, bu süre zarfında 136 maçta takımının başında oldu. Bu karşılaşmalarda 85 galibiyet, 23 beraberlik ve 28 mağlubiyet yaşadı. Takımı rakip fileleri 264 kere havalandırırken, kalesinde de 151 gol gördü. İspanyol teknik direktör, takımının başında geçen sezon La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.