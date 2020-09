Xantares, BIG ile anlaşmasını uzattı

XANTARES konuyla ilgili şöyle konuştu: “2018’de katıldığım #BIGFamily ile birlikte 2020 yılında harika bir başarıya imza attık. Şu anda kontratımızı uzatma kararı aldığımızı da sevinerek söylüyorum. Sizlerin de desteğiyle hiç şüphem yok ki takımımla birlikte 2021’de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Get ready for another year of highlights: we are delighted to announce that @XANTAREScsgo will continue being a BIG player through 2021! 🏆



📰 https://t.co/gPfLtjBUVF#GOBIG pic.twitter.com/cWs4o1jT7O