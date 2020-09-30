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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Xantares, BIG ile anlaşmasını uzattı

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Xantares, BIG ile anlaşmasını uzattı
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Eski Space Soldiers oyuncusu İsmailcan “XANTARES” Dörtkardeş, BIG Clan organizasyonuyla 2021 yılı sonuna kadar sürecek bir anlaşma imzaladı.

XANTARES konuyla ilgili şöyle konuştu: “2018’de katıldığım #BIGFamily ile birlikte 2020 yılında harika bir başarıya imza attık. Şu anda kontratımızı uzatma kararı aldığımızı da sevinerek söylüyorum. Sizlerin de desteğiyle hiç şüphem yok ki takımımla birlikte 2021’de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

“Hatırda kalacak anların yaşanacağı bir seneye daha hazır olun: @XANTERScsgo ‘nun 2021’de de bizimle olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!”

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