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Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı! Yeni Real Madrid geliyor

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#Arda Güler#Real Madrid#Xabi Alonso
Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:53

İspanya La Liga devi Real Madrid’in ve A Milli futbol takımımızın yıldızı Arda Güler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol medyası, Real Madrid’in çiçeği burnunda teknik direktörü Xabi Alonso’nun gelecek sezon için düşündüğü oyun formasyonunu açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı'mızın ve İspanya la Liga’da Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler ile ilgili İspanyol medyasında önemli bir yazı kaleme alındı.

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Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor

Aktarılan bilgilere göre Real Madrid’in yeni teknik direktörü Alonso, Arda Güler için yeni bir oyun formasyonu üretti.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti yönetiminde istediği forma şansını bulamayan Arda Güler Güler’e dair, Alonso’nun planı ortaya çıktı.

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Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor

YENİ TRANSFER İLE BERABER OYNAYACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre Alonso, daha önce Real Madrid’de kanat bölgesinde yer alan Arda’yı orta sahada, forvete yakın bir alanda değerlendirecek.

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Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor

Bu strateji sayesinde Arda, hem gol yollarında etkili olacak, hem de Real Madrid’in hücum bölümünde önemli bir role sahip olacak.

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Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor

AL HİLAL MAÇINDA TEST ETTİ

Alonso, Kulüpler Dünya Kupası’nda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Al Hilal maçında Arda Güler’i sonradan oyuna aldı. Arda’nın oyuna girmesinin ardından Real hücumu rakip bölgede daha etkili oldu ve daha akıcı bir oyun oynandı.

Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı Yeni Real Madrid geliyor

MASTANTUONO İLE BERABER OYNATACAK

Öte yandan Alonso, River Plate’ten transfer ettiği genç yetenek Mastantuono ile beraber Arda’yı aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor. Mastantuono’yu sağ kanat bölgesinde değerlendirecek ve Arda ile beraber yakın oynamasını söyleyecek.

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#Arda Güler#Real Madrid#Xabi Alonso

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