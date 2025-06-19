Xabi Alonso’nun Arda Güler planı ortaya çıktı! Yeni Real Madrid geliyor

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A Milli Futbol Takımı'mızın ve İspanya la Liga’da Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler ile ilgili İspanyol medyasında önemli bir yazı kaleme alındı.

Aktarılan bilgilere göre Real Madrid’in yeni teknik direktörü Alonso, Arda Güler için yeni bir oyun formasyonu üretti.

Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti yönetiminde istediği forma şansını bulamayan Arda Güler Güler’e dair, Alonso’nun planı ortaya çıktı.

YENİ TRANSFER İLE BERABER OYNAYACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre Alonso, daha önce Real Madrid’de kanat bölgesinde yer alan Arda’yı orta sahada, forvete yakın bir alanda değerlendirecek.

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Bu strateji sayesinde Arda, hem gol yollarında etkili olacak, hem de Real Madrid’in hücum bölümünde önemli bir role sahip olacak.

AL HİLAL MAÇINDA TEST ETTİ

Alonso, Kulüpler Dünya Kupası’nda oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Al Hilal maçında Arda Güler’i sonradan oyuna aldı. Arda’nın oyuna girmesinin ardından Real hücumu rakip bölgede daha etkili oldu ve daha akıcı bir oyun oynandı.

MASTANTUONO İLE BERABER OYNATACAK

Öte yandan Alonso, River Plate’ten transfer ettiği genç yetenek Mastantuono ile beraber Arda’yı aynı anda sahaya sürmeyi planlıyor. Mastantuono’yu sağ kanat bölgesinde değerlendirecek ve Arda ile beraber yakın oynamasını söyleyecek.