Xabi Alonso'dan çılgın Arda Güler planı: 'Rüya transfer!'

İngiltere Premier Lig devi Chelsea’de teknik direktörlük koltuğuna geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid’den eski öğrencisi olan milli yıldız Arda Güler’i transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi.

Eflatun-beyazlı formayla harika bir yılı geride bırakan ve sezonu 9 gol pasıyla takımının asist kralı olarak zirvede tamamlayan genç yetenek, Alonso’nun Londra ekibindeki ilk büyük hedefi haline geldi.

ALANSO CHELSEA'DE GÖRMEK İSTİYOR





Yeni sezona başkanlık seçimiyle adım atacak Real Madrid’de, efsanevi başkan Florentino Perez’in Arda Güler’i satılamaz oyuncular arasında gördüğü herkesçe biliniyor. Ancak bu durum, başarılı teknik adam Xabi Alonso’nun milli futbolcuyu "rüya transfer" olarak nitelendirmesine engel olmuyor.

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Alonso, birlikte çalıştığı dönemde performansından çok etkilendiği milli futbolcuyu yaz transfer döneminde Londra ekibine kazandırmak istiyor.

Haberde, İspanyol devinin transfer görüşmelerinde Arda'yı takasta kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

"ÖZİL İLE GUTI KARIŞIMI"

Öte yandan kaleme alınan yazıda Alonso'nun daha önce Arda Güler için, "Özil ile Guti karışımı bir oyuncu" yorumunda bulunduğu ve genç yıldızın doğal yeteneğine hayran kaldığı bilgisine yer verildi.

"BENİMLE ÇOK GURUR DUYUYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Güler, eski hocası hakkında "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum.. Gerçekten çok büyük bir antrenör." sözlerini sarf etmişti.

20 GOLE DİREKT KATKI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 maçta eflatun-beyazlı formayı giyen Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı.