Xabi Alonso'dan Arda Güler'le özel görüşme: 'Seni oyundan aldım çünkü...'

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona'ya konuk oldu. Estadi Montilivi'de oynanan mücadelenin ilk yarısını Girona 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle skorda eşitliği sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. beraberliğini alan Real Madrid, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı.

XABI ALONSO, ARDA GÜLER'E ONU NEDEN OYUNDAN ALDIĞINI İZAH ETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Xabi Alonso, soyunma odasında Arda Güler'le yaptığı görüşmede milli futbolcuya ikinci yarıya çıkmayacağını söyledi ve oyundan alınma gerekçelerini tek tek açıkladı.

Genç teknik adamın Girona kalesinde yeterince pozisyona girememelerinden ötürü mutsuz olduğu, Arda'nın oyun içinde çok hareketsiz kalması ve yaptığı kritik top kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı, bu gerekçelerle de milli futbolcu yerine ikinci yarıya Camavinga'yla başladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 1270 dakikaya 3 gol - 7 asist sığdırdı.