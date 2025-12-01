×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Xabi Alonso'dan Arda Güler'le özel görüşme: 'Seni oyundan aldım çünkü...'

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Xabi Alonso#Arda Güler
Xabi Alonsodan Arda Gülerle özel görüşme: Seni oyundan aldım çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 10:44

La Liga'nın 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girona'yla berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, ilk yarının sonunda oyundan alındı. Teknik direktör Xabi Alonso, devre arasında milli futbolcuya oyundan alınma gerekçesini açıkladı.

Haberin Devamı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Girona'ya konuk oldu. Estadi Montilivi'de oynanan mücadelenin ilk yarısını Girona 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarının başında yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle skorda eşitliği sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. beraberliğini alan Real Madrid, liderlik koltuğunu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı.

Gözden KaçmasınFiorentinada taraftarın sabrı taştı: Edin Dzeko, megafonla seslendiFiorentina'da taraftarın sabrı taştı: Edin Dzeko, megafonla seslendi!Haberi görüntüle

XABI ALONSO, ARDA GÜLER'E ONU NEDEN OYUNDAN ALDIĞINI İZAH ETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Xabi Alonso, soyunma odasında Arda Güler'le yaptığı görüşmede milli futbolcuya ikinci yarıya çıkmayacağını söyledi ve oyundan alınma gerekçelerini tek tek açıkladı.

Haberin Devamı

Genç teknik adamın Girona kalesinde yeterince pozisyona girememelerinden ötürü mutsuz olduğu, Arda'nın oyun içinde çok hareketsiz kalması ve yaptığı kritik top kayıpları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı, bu gerekçelerle de milli futbolcu yerine ikinci yarıya Camavinga'yla başladığı belirtildi.

Xabi Alonsodan Arda Gülerle özel görüşme: Seni oyundan aldım çünkü...

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 1270 dakikaya 3 gol - 7 asist sığdırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Xabi Alonso#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!