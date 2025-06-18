Xabi Alonso'dan Arda Güler'e yeşil ışık!

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran Çarşamba günü Al Hilal ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanyol çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'in alacağı sürelerle ilgili sinyal verdi.

İşte Xabi Alanso'nun açıklamaları;

"BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Hücumda ve savunmada dengeye ihtiyacımız var. Bu temeldir. Takımın birlik olması gerekiyor. Mümkün olduğunca etkili olmaya çalışacağız.

MBAPPE OYNAYACAK MI?

Kylian Mbappé? Bu sabah kendini daha iyi hissediyordu. Yarın karar vereceğiz, onu bekleyeceğiz.

"ROCK AND ROLL YARIN BAŞLIYOR"

Rock and roll yarın başlıyor. Bakalım nasıl olacak.

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

Takımda çalışma eksikliği mi vardı? Bireysel kalite inanılmaz. Yaptıkları her şeye saygı duyuyorum. Carlo'nun çalışması harikaydı. Şimdi kendi yolumuzda yeni bir döneme başlıyoruz. Çok iyi bir temel var ve bunun üzerine inşa etmeliyiz.

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"SOHBETİNDEN ETİKLENDİM"

Mastantuono? Memnunuz çünkü o harika bir geçmişi ve acımasız bir geleceği olan bir çocuk. Onunla hırsı ve olgunluğu hakkında yaptığım sohbetlerden etkilendim.

"MODRIC BİR AYRICALIK"

Modrić? Onunla birlikte olmak çok kolay. Onunla her zaman kolaydı. Luka ile gençler arasındaki ilişkiyi görmeyi seviyorum. Tüm bunların tadını çıkarmak istiyoruz. O bir efsane, onu 3-4 hafta daha takımda tutmak bir ayrıcalık.

ARDA GÜLER...

Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal.