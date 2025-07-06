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Xabi Alonso'dan Arda Güler'e maç sonu övgü: 'Bence başardı!'

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#Real Madrid#Arda Güler#Xabi Alonso
Xabi Alonsodan Arda Gülere maç sonu övgü: Bence başardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 10:25

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler'in 2 asistle oynadığı maçta Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, maçın ardından yaptığı açıklamada milli futbolcudan övgüyle bahsetti.

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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçı Eflatun-beyazlılar 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe kaydederken; milli futbolcu Arda Güler iki golde asisti yapan isim oldu ve maça damgasını vurdu.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ: "BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in sergilediği performansa tam not verdi.

İspanyol çalıştırıcı yayıncı kuruluş DAZN mikrofonlarına milli futbolcu için şunları söyledi:

"Arda Güler'in geliştirmesi gereken şeyler elbette var, ancak bunu oynayarak yapacak. Yeni pozisyonunda bence başardı. İlk yarıda stoperlere yaklaşarak, ardından Jude ve arka bölgeyle bağlantılar kurarak bize çok yardımcı oldu. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist yaptı, şut attı ve işte tehlikeli olduğu yer burası. Ama dün de söyledim, hepimiz ona bir denge kurması için yardım etmeliyiz. Süre aldıkça daha iyi olacak."

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ARDA GÜLER'İN DORTMUND KARŞISINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. Gonzalo Garcia ve Kylian Mbappe'nin gollerinde asisti yapan isim oldu. 68 pas denemesinin 65'i isabetli oldu ve yüzde 96 pas isabet oranıyla oynadı. Maçı iki kilit pas, üç orta (iki isabet), iki uzun pas (iki isabet) ve iki net şans yaratarak tamamladı. Girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanan Arda, 4 kez top kaybı yaptı.

Xabi Alonsodan Arda Gülere maç sonu övgü: Bence başardı

ALONSO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU!

Geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de 43 maçta 1775 dakika süre alan Arda, maç başına ortalama 41 dakika sahada kalmıştı.

Xabi Alonso göreve geldikten sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 maçta 340 dakika şans bulan Arda, maç başına ortalama 68 dakikada sahada yer aldı.

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Böylece Xabi Alonso'nun başa geçmesinin ardından milli futbolcunun aldığı süre yüzde 66 oranında artmış oldu.

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#Real Madrid#Arda Güler#Xabi Alonso

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