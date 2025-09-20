Xabi Alonso'dan Arda Güler yorumu: 'Bağlantıyı kurabilir!'

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

GOLLER MILITAO VE MBAPPE'DEN





Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Militao'nun golüyle öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA İLK KEZ YEDEK SOYUNDU





Bu sezon ilk kez bir maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 61. dakikada Gonzalo yerine oyuna dahil oldu.

R.MADRID KAYIPSIZ DEVAM ETTİ

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

XABI ALONSO'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ





Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren teknik direktör Xabi Alonso, milli futbolcumuz Arda Güler'e dair bir parantez açtı.

Son zamanlarda çok iyi bir form durumu yakalayan Mbappe hakkında Alonso, "Mbappé futbolu çok iyi anlıyor. Ona bir şey anlatırsanız ve ne yapması gerektiğini bilirse, onu yapacaktır. Bugün rolünü çok iyi oynadı. Başka bir roldü, biraz farklıydı, ikinci forvet gibiydi." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumu Arda Güler'e de değinen İspanyol çalıştırıcı, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." sözlerini sarf etti.