Xabi Alonso'dan Arda Güler sözleri: 'Süre vermeye devam etmeliyiz!'

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Xabi Alonso#Arda Güler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 01:14

La Liga'nın açılış haftasında Osasuna'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, maçının ardından açıklamalarda bulunarak milli futbolcumuz Arda Güler'e değindi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 1-0 kazandıkları Osasuna maçının ardından takımın durumu hakkında açıklamalar yaptı. 

İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları;

"İNŞA AŞAMASINDAYIZ"

"Osasuna'nın bu düşük blok planına karşı hazırlanamadık. Sezon öncesi farklıydılar. Bu durumlara daha fazla hazırlanmamız gerekiyor, zamanımız yoktu.

Takımın gelişmeye ve daha fazla ritim kazanmaya devam edeceğinden eminim. İnşa aşamasındayız ama kazanmak içinizi rahatlatıyor."

MASTANTUONO

"Franco Mastantuono iyi görünüyordu. Katkıda bulunabileceğini düşündüm ve ona süre verdim. Hazırdı ve gerçekten istiyordu."

RODRYGO

"Hiçbir sorun yok. Kulüpler Dünya Kupası farklı bir deneyimdi. Önemli olan bu sezon ve ben ona güveniyorum. Sadece bir maç, çok ilerisini düşünmemeliyiz. Bugünkü kararımı maça göre verdim."

ARDA GÜLER

"Takıma katıldığından beri Arda Güler olağanüstü bir gelişim gösterdi. İlk yarıda harika bir performans sergiledi ve birçok kez topu kazandı. Sadece yeteneği değil, oyunu okuma biçimi de dikkat çekici.

Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz."

