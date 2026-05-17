Xabi Alonso resmen paylaştı! İlginç duyuru: 4 yıllık sözleşme

Haberin Devamı

Xabi Alonso, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. İspanyol teknik adam, Chelsea ile anlaştığını takipçilerine duyurdu.

Alonso'nun anlaşma duyurusu, bir hayli ilginç oldu. Genç teknik adam, ülkesinin önemli yayın organı Marca'nın, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano kaynaklı yazdığı haberi paylaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberde, Xabi Alonso'nun İngiliz devi ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Chelsea, bu sezon Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile birlikte 3 teknik direktör değiştirdi ve istikrar yakalayamadı.

Xabi Alonso'nun gelişi ile beraber İngiliz ve Avrupa futbolunun elitleri arasında yeniden konumlanılmak istenildiği ifade edildi.



RESMEN AÇIKLANDI

Chelsea, Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını ve 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yeni görevine başlayacağını duyurdu.

🚨RESMİ: Chelsea, Xabi Alonso'yu duyurdu



🔵⚪️ "Stamford Bridge'de 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra, 1 Temmuz 2026 tarihinde görevine başlayacak." https://t.co/0lAI3k0T59 pic.twitter.com/EbZfI6Y3aQ — Spor Arena (@sporarena) May 17, 2026