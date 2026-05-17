Xabi Alonso resmen paylaştı! İlginç duyuru: 4 yıllık sözleşme

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 10:00

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'dan ilginç bir paylaşım geldi. İspanyol teknik adam, kendisinin Chelsea ile anlaştığını, Marca gazetesinin haberinden duyurdu. Öte yandan Chelsea, Alonso'yu resmen açıkladı.

Xabi Alonso, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. İspanyol teknik adam, Chelsea ile anlaştığını takipçilerine duyurdu.

Alonso'nun anlaşma duyurusu, bir hayli ilginç oldu. Genç teknik adam, ülkesinin önemli yayın organı Marca'nın, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano kaynaklı yazdığı haberi paylaştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Haberde, Xabi Alonso'nun İngiliz devi ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Chelsea, bu sezon Enzo Maresca ve Liam Rosenior ile birlikte 3 teknik direktör değiştirdi ve istikrar yakalayamadı.

Xabi Alonso'nun gelişi ile beraber İngiliz ve Avrupa futbolunun elitleri arasında yeniden konumlanılmak istenildiği ifade edildi.

RESMEN AÇIKLANDI

Chelsea, Xabi Alonso ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını ve 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yeni görevine başlayacağını duyurdu. 

 

 

