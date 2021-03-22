Xabi Alonso Borussia Mönchengladbach yolunda! Teknik direktör oluyor...

Teknik direktörü Marco Rose'u sezon sonunda Borussia Dortmund'a gönderecek olan Borussia Mönchengladbach, yeni teknik direktörünü buldu.

Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre Borussia Mönchengladbach, takımın başına Xabi Alonso'yu getirecek.

Kariyerinde sadece Real Sociedad B ve Real Madrid altyapı takımını çalıştıran İspanyol eski futbolcu, böylece ilk kez A takım kategorisinde bir takımın başına geçecek.

Xabi Alonso, futbolculuk döneminde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda forma giymiş ve döneminin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer almıştı.

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