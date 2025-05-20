×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Xabi Alonso, Başkan Florentino Perez'le görüştü! 'Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istiyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#Arda Güler#Xabi Alonso
Xabi Alonso, Başkan Florentino Perezle görüştü Real Madridde yeni bir Arda Güler istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 12:38

LaLiga'da şampiyonluğu ve Kral Kupası'nı kaptıran ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne de erken veda eden Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin bileti kesilmişti. 1 Haziran'da göreve başlayacak olan Xabi Alonso tüm hazırlıklarını yaparak geliyor. Başkan Perez'le konuşuan İspanyol teknik adam için İspanyol medyasında 'Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istediğini söyledi' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Son maçta Sevilla'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Real Madrid, sezonu Santiago Bernabeu'da kapatacak. Los Blancos, 24 Mayıs'ta ligin son haftasında Real Sociedad'ı konuk edecek.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kulübün, Real Sociedad maçının ardından ayrılığı resmen duyurması bekleniyor.

Gözden KaçmasınFutbol Konseyi: Özel biri bahane üretirken, gerçek hoca şov yaptı Ali Koç...Futbol Konseyi: 'Özel biri' bahane üretirken, 'gerçek hoca' şov yaptı!' Ali Koç...Haberi görüntüle

YENİ HOCA XABI ALONSO
Los Blancos'ta Carlo Ancelotti'den boşalacak olan koltuğu Xabi Alonso dolduracak. İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Xabi Alonso, Başkan Florentino Perezle görüştü Real Madridde yeni bir Arda Güler istiyorum

GÖZLER ARDA GÜLER'DE
Öte yandan Türk futbolseverler, Arda Güler'in takımdaki geleceğini de merak ediyor. Xabi Alonso'nun, 20 yaşındaki futbolcuya nasıl bir rol vereceği merak uyandırırken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

'ALONSO, PEREZ'E YENİ BİR ARDA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan haberde Xabi Alonso'nun, Arda Güler ile ilgili düşünceleri aktarıldı. 'Xabi Alonso, Florentino'ya Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istediğini söyledi' başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Xabi Alonso, Başkan Florentino Perezle görüştü Real Madridde yeni bir Arda Güler istiyorum

'ALONSO, ARDA'YI YENİ MODRIC'E DÖNÜŞTÜRMEYE HAZIR'
Xabi Alonso, Ancelotti'nin yapamadığı bir şeyi, Arda'yı kesin olarak bir orta saha oyuncusuna, yeni Modric'e dönüştürmeye hazır. Bunu da Florentino'ya da söylemiş durumda.

Gözden KaçmasınGalatasarayda kaleci transferi için düğmeye basıldı Marcin Bulka için görüşmeler başladıGalatasaray'da kaleci transferi için düğmeye basıldı! Marcin Bulka için görüşmeler başladıHaberi görüntüle

'BU YIL BAŞKA BİR OYUNCU GÖRECEĞİZ'
Çünkü önümüzdeki aydan itibaren inşa edeceği proje hakkında onunla çok konuşuyor. "Bu yıl başka bir oyuncu göreceğiz.” yeni koçun dönüşüm üzerinde çalışmaya başlamadan önce Türk oyuncu hakkında verdiği mesaj bu.

Xabi Alonso, Başkan Florentino Perezle görüştü Real Madridde yeni bir Arda Güler istiyorum

'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLECEK NİTELİKLERE SAHİP'
Madrid'deki herkes Arda'da büyük bir potansiyel görüyor çünkü o dünyanın en iyilerinden biri olabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Bu sezon çok fazla süre alamadı ancak bunu yapabilecek potansiyele sahip. Sorun şu ki Real Madrid ona daha fazla süre vermedi, aksine Ancelotti diğer oyunculara daha fazla yatırım yapmaya karar verdi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#Arda Güler#Xabi Alonso

BAKMADAN GEÇME!