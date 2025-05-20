Xabi Alonso, Başkan Florentino Perez'le görüştü! 'Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istiyorum'

Haberin Devamı

Son maçta Sevilla'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Real Madrid, sezonu Santiago Bernabeu'da kapatacak. Los Blancos, 24 Mayıs'ta ligin son haftasında Real Sociedad'ı konuk edecek.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Kulübün, Real Sociedad maçının ardından ayrılığı resmen duyurması bekleniyor.

YENİ HOCA XABI ALONSO

Los Blancos'ta Carlo Ancelotti'den boşalacak olan koltuğu Xabi Alonso dolduracak. İspanyol teknik adam, Bayer Leverkusen'den sezon sonunda ayrılacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Öte yandan Türk futbolseverler, Arda Güler'in takımdaki geleceğini de merak ediyor. Xabi Alonso'nun, 20 yaşındaki futbolcuya nasıl bir rol vereceği merak uyandırırken konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

'ALONSO, PEREZ'E YENİ BİR ARDA İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan haberde Xabi Alonso'nun, Arda Güler ile ilgili düşünceleri aktarıldı. 'Xabi Alonso, Florentino'ya Real Madrid'de yeni bir Arda Güler istediğini söyledi' başlığıyla yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

'ALONSO, ARDA'YI YENİ MODRIC'E DÖNÜŞTÜRMEYE HAZIR'

Xabi Alonso, Ancelotti'nin yapamadığı bir şeyi, Arda'yı kesin olarak bir orta saha oyuncusuna, yeni Modric'e dönüştürmeye hazır. Bunu da Florentino'ya da söylemiş durumda.

'BU YIL BAŞKA BİR OYUNCU GÖRECEĞİZ'

Çünkü önümüzdeki aydan itibaren inşa edeceği proje hakkında onunla çok konuşuyor. "Bu yıl başka bir oyuncu göreceğiz.” yeni koçun dönüşüm üzerinde çalışmaya başlamadan önce Türk oyuncu hakkında verdiği mesaj bu.

'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLABİLECEK NİTELİKLERE SAHİP'

Madrid'deki herkes Arda'da büyük bir potansiyel görüyor çünkü o dünyanın en iyilerinden biri olabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Bu sezon çok fazla süre alamadı ancak bunu yapabilecek potansiyele sahip. Sorun şu ki Real Madrid ona daha fazla süre vermedi, aksine Ancelotti diğer oyunculara daha fazla yatırım yapmaya karar verdi."