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Xabi Alonso Arda Güler'de yaptığı değişikliği anlattı! İşte Real Madrid'in yeni taktiği

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#Real Madrid#Xabi Alonso#Juventus Maçı
Xabi Alonso Arda Gülerde yaptığı değişikliği anlattı İşte Real Madridin yeni taktiği
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 12:38

Son olarak Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso konuştu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

Alonso, DAZN'da Guti ile yaptığı sohbette, Real'de yaptığı değişimden söz etti. 

Xabi Alonso Arda Gülerde yaptığı değişikliği anlattı İşte Real Madridin yeni taktiği

İspanyol teknik adamın yaptığı açıklama şu şekilde oldu: 

"Başlangıçta Tchouameni çok gerideydi, topun arkasında çok adam vardı. Arda Güler ve Tchouameni'yi çift 6 yaptım. Stoperler oyunu çevirdiler çünkü topu hızlı bir şekilde ileriye atmaya çalıştığımızda Kolo Muani ile baskı uyguladılar.

Parçaları hareket ettirmek iyi bir sonuç verdi. Çok fazla zamanım olmadı ama bir şeyler görüyorsunuz, ayarlamalar yapıyorum. Daha agresif olmak için beklerin daha hızlı olmasına ihtiyacımız var.

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Xabi Alonso Arda Gülerde yaptığı değişikliği anlattı İşte Real Madridin yeni taktiği

Cesur olmalıyız, rakibi engellemeye çalışmalıyız ki bize zorluk yaşatmasınlar. Utangaç olmamalı, rakibi dizayn etmeliyiz. Carlo (Ancelotti) ile konuştum. O, sık sık takımın geçen sezon denge eksikliğinden bahsetti. Topla oynama, topu çevirme, nasıl hızlanacağını bilme, nasıl duracağını bilme… Bunları dinledim ve oyuncularıma mesajlarım bunlara dair oldu.

Xabi Alonso Arda Gülerde yaptığı değişikliği anlattı İşte Real Madridin yeni taktiği

Kalite ortada ancak oyuna getirdiğimiz kolektif duygu da önemli. Kulüpler Dünya Kupası’nda, yeni sezon öncesi izlediğim yol bu.

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#Real Madrid#Xabi Alonso#Juventus Maçı

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