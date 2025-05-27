Xabi Alonso Arda Güler ile görüştü! İşte ilk sözleri

Haberin Devamı

İspanya La Liga ve Real Madrid’in Çiçeği burnunda teknik direktörü Xabi Alonso, milli yıldızımız Arda Güler ile görüştü.

Xabi Alonso Arda ile görüşmeden önce basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımda yaşanacak radikal değişikliklerden şu şekilde bahsetti:

"Bugün benim için özel bir gün, ömür boyu takvimime kazınmış bir gün. Real Madrid'le bağım hiç kopmadığı için sanki evime gelmiş gibi hissediyorum. Buraya girdiğimde hislerim yeniden canlandı. Bu yeni dönemi yönetecek doğru kişi olduğumu düşündüğü için başkana (Florentino Perez) teşekkür ediyorum.

Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor.

Haberin Devamı

BELLINGHAM ÖZEL BİR OYUNCU

O her yerde özel olabilir çünkü o zaten özel bir oyuncu. Real Madrid için bir döneme damga vuracak bir isim. Henüz 21 yaşında ve kulübün gelecekteki projelerinde temel bir rol oynayacak. Onunla çalışmak için doğru zaman ve doğru yerde olduğum hissine kapılıyorum. Onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyorum. Ondan en verimli şekilde faydalanmaya çalışacağız.”

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Basın toplantısının ardından İspanyol medyasında yazılan haberde, Alonso’nun Arda’ya ilk mesajı manşetlere taşındı.

“KİLİT OYUNCUM OLACAKSIN”

Xabi Alonso’nun Arda ile yaptığı görüşmede milli yıldızımıza, “Sen bu takımın kilit oyuncu rolünde olacaksın” dediği ifade edildi.

Haberin Devamı

Öte yandan İspanyol medyasında yer alan haberlerde, Arda Güler’in Real Madrid için yeni Luka Modrić olacağı bilgisine yer verildi.