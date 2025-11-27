Xabi Alonso 7 gollü maç sonrası Arda Güler'den özür diledi! 'Seni oyundan almamalıydım'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Yunanistan takımı Olympiakos'la karşı karşıya geldi.

ARDA GÜLER'DEN MBAPPE'YE ASİST

Olympiakos henüz 8. dakikada Chiquinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid ise 7 dakika içinde bulduğu üç golle maçın seyrini tamamen değiştirdi. İspanyollar; 22, 24 ve 29. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleri skoru 3-1'e taşıdı. Mbappe'nin attığı ikinci golün asistini milli futbolcumuz Arda Güler yaptı.

NEFES KESEN MAÇ 4-3 SONA ERDİ

Arnold'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Arda Güler içeri ortaladı. Kale önünde Mbappe'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Milli futbolcumuz bu sezon Kylian Mbappe'ye 8. asistini yaptı. Mücadelenin ikinci yarısında Olympiakos 52. dakikada Taremi'nin golüyle skoru 3-2 yapsa Mbappe, 60. dakikada kendisinin ve takımının dördüncü golünü atarak skoru 4-2'ye taşıdı. Mücadeleyi elden bırakmayan Yunanistan temsilcisi, 81. dakikada El Kaabi'ni golüyle skoru 4-3 yaptı.

Maça ilk 11 başlayan Arda Güler ise 61. dakikada yerini Bellingham'a bıraktı. Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 12'ye yükseltirken Olympiakos, 2 puanda kaldı.

MARCA: TAKIMA ARDA'YA ÇOK İHTİYAÇ DUYUYOR

7 gollü nefes kesen maç, Mbappe'nin hat-tricki ve Arda Güler'in asisti, İspanyol medyasında gündem oldu. Maç sonrası oyuncuların performanslarını değerlendiren Marca, Arda Güler için şu ifadeleri kullandı;

İlk yarı: Hücumda kayboldu... ve topu alabileceği boş alan bulamadı. Takım ona çok ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıktığında Madrid biraz nefes aldı. Ama çok da değil. Türk oyuncunun sihirli dokunuşuyla Mbappé bir gol daha attı. Trent ile paslaştı, topu havalandırdı.

İkinci yarı: Olympiacos'un tamamen çöküşünün ardından bıraktığı boşluğu çok iyi değerlendirdi. İleriye koşacak boşluk olduğunda, futbolu onun kadar iyi anlayan çok az oyuncu var. 60. dakikada Bellingham ile değiştirildi. Maç notu: 7

DEFENSA CENTRAL: XABİ ALONSO, ARDA GÜLER'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Bir diğer İspanyol haber sitesi Defensa Central ise dikkat çeken bir haberi paylaştı. Habere göre Xabi Alonso, maçtan sonrası Arda Güler’den oyundan erken aldığı için özür diledi.

Defensa Central'in haberinde şu ifadeler kullanıldı; Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler ile maç sonrası özel görüşerek Türk oyuncudan özür diledi. Arda Güler maça ilk 11'de başladı ancak 60. dakikada Alonso, yedek kulübesinde bulunan Jude Bellingham ile onu değiştirdi. Xabi, Güler'e maçtan sonra 'Seni oyundan almamalıydım' dedi ve onu oyundan aldıktan sonra Real Madrid'in hücumdan vazgeçip tehlikeli pozisyonlar yaratamadığını ve bunun neredeyse maçı kaybetmelerine neden olduğunu derin bir pişmanlıkla dile getirdi.

Arda Güler maça yavaş başladı, ancak süre ilerledikçe iyileşti ve Madrid'in ikinci golüne asist yaptı. 15 numaralı oyuncu, sağ kanatta giderek kendini kanıtlayan Trent Alexander-Arnold ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda Arda, Olympiacos'un bıraktığı boşluğu en iyi şekilde değerlendirdi. Bu boşlukla Türk oyuncu, topla muhteşemdi ve yorulmak bilmedi.

İkinci yarıda neler olduğu sorulduğunda, Xabi maç sonrası basın toplantısında bunun önemini küçümsedi. “Öncelikle, en önemli şeyi vurgulamak istiyorum: üç puan. Bu puanlar sadece sıralama için değil, aynı zamanda üç maçlık galibiyetsiz serimizi kırmak için de hayati önem taşıyor. Kendimizi iyi hissetmiyorduk. Maçta her türlü an yaşandı” diyen teknik direktör, maçın ayrıntılı bir analizini yaptı: “8. dakikada 1-0 öne geçtik, ancak sakin, kendinden emin ve kafamızı kaybetmeyecek kadar olgun davrandık. Maçı rahat bir şekilde çevirdik ve sonra... her türlü an yaşandı. Bazı ayarlamalar yapmamız, daha uzun süre topu elimizde tutmamız gerekiyordu... Ama maç bitti ve üç puandan memnunum.”