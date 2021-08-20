X10 kural ihlalinden dolayı Masters 3 Berlin’i kaçırabilir

VALORANT Champions Tour Masters 2: Reykjavik katılımcılarından X10 13 Ağustos'taki Güneydoğu Asya Challenger Playoffları sırasında Galaxy Racer'a karşı bir maçta kullanılmasına izin verilmeyen bir Cypher kamerası kullandı.

X10, Breeze'deki yasak kamerayı kullandığı sırada maçı kazanma puanları için mücadele ediyorlardı. Maçtan önce takımlara bu kameranın varlığı ve resmi maçlarda kullanılamayacağı bilgisi verildi. Kamera yerleşiminin X10 tarafından kullanılmadan önce bildirilmiş olması maçı kurallar gereği kaybetmelerine yol açan şeydi.

Riot Games yaptığı açıklamada: “X10 Esports'un A bölgesinde yasaklı olduğu bilinen bir tek yönlü Cypher kamerası kullandığı belirlendi. Kamera mağara/tünel dışında sarkan bir doku parçasının içinden düşmanları görebildiği halde rakip oyuncuların kamerayı görmemesi ve kıramıyor olmaları bu olayın istismar olarak kabul edilmesine yol açıyor.” dedi.

Kamerayı kullanan X10 raundu kazanarak 13-11’lik bir Breeze galibiyetine imza attı. Ardından Ascent haritasında aldıkları 13-8’lik galibiyet ile seriyi Galaxy Racer’a karşı 2-0 üstünlük ile kapatmayı başardılar. Ancak yasak Cypher kamerasının kullanıldığı anlaşıldıktan sonra VCT yetkilileri tarafından Breeze haritasının galibiyeti Galaxy Racer lehine 13-10 olacak şekilde değiştirildi ve seri 1-1 hale geldi.

Diğer bölgelerden farklı olarak Güneydoğu Asya bölgesi, potansiyel olarak Berlin'e takım göndermek için playofflardan önce bir grup aşamasına sahip. X10 bölgesini temsil etmek için VCT Masters 3: Berlin’e katılacak tek takım olarak çıkmaya hak kazanmıştı. Fakat 1-1’lik seriden gelen puanın düşmesinin ardından X10 takımı playoff aşamasını kaçırabilir.

Berlin'e gidecek takımlar belirlenmeden önce SEA Challenger Playoff'larında hala birçok maç bulunuyor. Ancak hayranlar, bir Cypher kamerasının kasıtlı olarak yasaklı bir biçimde kullanımından dolayı X10'u bu listede görmeyebilirler.