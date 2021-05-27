Wushu Nedir? Wushu Ne Kadar Sürede Öğrenilir? Wushu Sporu Kuralları

Wushu en bilinen uzakdoğu sporlarından birisidir. Kelime olarak güç, iş, zor teknik ve sanat anlamına gelen Wushu tekniği ile ön plana çıkmaktadır.

Wushu Nedir?

Kelime anlamı güç ve zor teknik olarak bilinen Wushu sporu, Çin savunma sanatının genel adı olarak bilinmektedir. Bu sporda diğerlerine göre saldırı ve savunmanın yanında akrobasi de yer alır. Ayrıca baleye benzeyen çeşitli kareografilerde hareketler de sergilenir. Bu nedenle beden ve ruh uyumu sağlanması da amaçlanmaktadır.

Günümüzde Wushu sporu da çok fazla tercih edilmektedir. Fiziksel uygulama ve otoriteyi temsil eden bu sporda teknik ve yetenek de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Wushu sporunda sporcuların yetenekleri doğrultusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu sporda saldırı ve savunma ön plandadır. Ayrıca savunma ve saldırı sırasında da akrobatik hareketler ön planda tutulur.

Uzakdoğu felsefesini yansıtan bu sporda Kung-Fu'dan da esintiler yer alır. Bu şekilde ise beden ve ruh uyumu sağlanır. Ayrıca kişisel gelişimin yanı sıra irade ve öğrenme kabiliyetinin güçlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Wushu sporu özellikle son yıllarda gençlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Wushu Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Tarihi çok eskilere dayanan Wushu sporu Çin'de ortaya çıkmıştır. Her spor gibi Wushu sporunda da önemli bir ilerleme sağlama için düzenli periyotlarda antrenmanlar yapılması gerekir. İyi bir teknik ve yetenek isteyen Wushu sporunda tam anlamı ile bu sporu öğrenmek yıllar alabilir.

Tarihte önemli bir savaş sanatı olan Wushu temel prensip kavramlarından oluşmaktadır. Günümüzde birbirinden çok sayıda Wushu olimpiyatları yapılmaktadır. Sporcular ise aylar öncesinden çalışmalarına ve hazırlıklarını başlarlar. O nedenle Wushu oldukça uzun bir zaman ve emek istemektedir. Sporcuların yeteneklerine göre ise Wushu öğrenme süresi kısalabilir.

Wushu Sporu Kuralları

Savaşma sanatı ve fiziksel yetenek anlamına gelen Wushu sporunun belli başlı kuralları bulunmaktadır. Öncelikle Wushu dövüş stili ve form stili olarak ikiye ayrılır. Dövüş stiline sanda adı verilmektedir. Bu türde genellikle bireysel ve takım müsabakaları yapılır. Büyükler ve küçükler kategorisinde sporcular yarışır.

Yarışmalar esnasında ciddi hazırlıklar yapılarak belli başlı önlemler de alınır. Özellikle de federasyon tarafından hazırlanan bir platform üzerinde yarışmacılar karşılaşırlar. Yarışmacı eşleşmeleri ise belirlenen kilo aralıklarına göre yapılmaktadır. Çin'den dünyaya yayılan Wushu sporunda başın arka bölgesi ve boyun bölgesine vurmak yasaktır.

Ayrıca kişinin boğaz ve kasık bölgesine de vurmak tehlikeli olduğu için yasaklanmıştır. Buna rağmen müsabakalar sırasında rakibin göğüs, uyluk ve baş bölgelerine vurmak puan kazandıran etkenlerden olabilir. Dünyanın pek çok yerinde yapılan Wushu müsabakalarında birden çok personel görev almaktadır. Ayrıca Wushu sporu müsabakalarında son karar her zaman hakemde olur.

Türkiye'de Wushu Gelişimi Nasıldır?

Çin'de doğan Wushu sporu hızla dünyaya yayılmıştır. Savaş sanatını güçlü bir teknik ile birleştiren bu spor Türkiye'de de ön plana çıkmaya başladı. Wushu sporu 1970'li yıllarda Türkiye'de kung fu ismi ile biliniyordu. 1990'lı yıllarda tüm dünyaya yayılan Wushu o süreçte Türkiye'de de tanındı.

1999 yılı itibari ile Wushu Federasyonu kurulması sonucunda müsabakalar başlamış oldu. Bu olimpiyatlara ise Türkiye Wushu milli sporcusu Hüseyin Dündar da katıldı. Hüseyin Dündar aynı zamanda Türkiye'nin Wushu sporunda ilk dünya şampiyonluğunu kazanan kişi oldu.