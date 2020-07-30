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GeriDiğer Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den Kurban Bayramı mesajı
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Haber Giriş: 30.07.2020 - 19:19,Son Güncelleme:

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den Kurban Bayramı mesajı

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Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den Kurban Bayramı mesajı
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı

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