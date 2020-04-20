MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!
GeriFutbol Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wuhan Zall, 4 ay sonra şehre döndü!
Abone Olgoogle-news

Çin’in Wuhan Zall takımı, kamp yapmak için ocak ayında ayrıldığı şehrine, 104 gün sonra geri döndü.

Çin’in Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan korona virüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı.

Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin'e indi. Kafile, Shenzhen’de 3 haftalık karantinaya girdi.

Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle