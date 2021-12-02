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WTA'den Peng Shuai kararı

#Tenis#Peng Shuai#WTA
WTAden Peng Shuai kararı

Merkezi ABD'de bulunan Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon, yaptığı basın açıklamasında Çinli kadın tenisçi Peng Shuai'nin özgürlüğü için endişelerini dile getirdi. Simon, Hong Kong dahil Çin'de yapılması planlanan tüm turnuvaların askıya alındığını duyurdu.

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WTA Başkanı Steve Simon yaptığı açıklamada, "Peng’in nerede olduğunu bildiğimiz halde, onun özgür, güvende ve sansüre, zorlamaya ve gözdağına maruz kalmadığına dair ciddi şüphelerim var" dedi.

Simon, "Sonuç olarak ve WTA Yönetim Kurulu’nun tam desteğiyle, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin’deki tüm WTA turnuvalarının derhal askıya alındığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN KARŞILACAĞI RİSKLERDEN ENDİŞE DUYUYORUM

WTA Başkanı Simon basın açıklamasında ayrıca, "Peng Shuai’nin özgürce iletişim kurmasına izin verilmezken ve cinsel saldırı iddiasıyla çelişmesi için baskı altındayken, vicdanım rahat bir şekilde sporcularımızdan orada yarışmalarını nasıl isteyebileceğimi anlamıyorum. Mevcut durum göz önüne alındığında, 2022’de Çin’de etkinlikler düzenlersek tüm oyuncularımızın ve personelimizin karşılaşabileceği risklerden de büyük endişe duyuyorum" dile konuştu.

PENG SHUAİYE NE OLDU?

Peng (35), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine uzun süre cinsel tacizde bulunduğunu açıklamış ve üç hafta boyunca kamuoyundan kaybolmuştu.

Sosyal medya paylaşımları durdurulan ve kaldırılan Peng için WTA ve bazı ünlü tenisçiler, kamuoyuna endişelerini dile getirmişti.

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Bunun üzerine Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile online bağlantı ile görüşmüştü. Ancak WTA, bunun yeterli olmadığını belirterek Çinli yetkililerden cinsel tacizle ilgili şeffaf bir soruşturma talebinde bulundu.

WTAden Peng Shuai kararı

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#Tenis#Peng Shuai#WTA

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