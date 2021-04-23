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Spor Arena
Haber Giriş: 23.04.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

'WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali' Heyecanı!.. İşte canlı yayın bilgileri

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'WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali' Heyecanı!.. İşte canlı yayın bilgileri

Tenis severler ekran başına! WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali tüm heyecanıyla Pazar 17.00'da canlı yayınla Kanal D'de!

19-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen “WTA Tennis Championship İstanbul” turnuvasının final maçı Pazar günü gerçekleşecek. Adrenalin ve rekabet dolu maçta kadın tenisçiler kupayı kaldırmak için mücadele edecek. O heyecan dolu dakikalar canlı olarak Kanal D’de yayınlanacak.

“WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali”, 25 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Kanal D’de…

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