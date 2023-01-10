Wout Weghorst'un transferinde anlaşma tamam! İşte Beşiktaş'ın alacağı ücret

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Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Hollandalı golcü Wout Weghorst kariyerine Manchester United’da devam etmeye hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında siyah beyazlıların galibiyet golünü kaydeden Wout Weghorst, tribünlere doğru yaptığı sevinç sonrası ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Vodafona Park tribünlerine doğru hareketlenen Hollandalı golcü, önce elini kalbine götürmüş daha sonra ellerine havaya kaldırarak veda işareti yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULADI

Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. “Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" açıklamasıyla ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

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CEYHUN KAZANCI: BİZ KABUL EDERSEK SÖZLEŞME FESİH OLUR

Konuya ilişkin NTV Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz." açıklamasını yaptı.

Bu gelişmeler ışığında Beşiktaş'ta lig hazırlıkları devam ederken Hollandalı yıldız Wout Weghorst, bugün yapılan Konyaspor maçı hazırlıklarına katıldı. Wout Weghorst, siyah beyazlı ekibin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

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BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO KAZANACAK

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester United, Wout Weghorst'u Burnley'den kiralanması konusunda tüm taraflarla anlaşma sağladı.

Beşiktaş da kulüpler ve oyuncu arasında yürütülen görüşmelere olumlu karşılık verirken kiralama anlaşmasının sonlandırılması karşılığında 3 milyon Euro alacağı kaydedildi.

Haberde, siyah beyazlıların Weghorst'un yerine gelecek ismi bulduğu anda transferin resmiyete dönüşeceği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

30 yaşındaki santrforun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Hollandalı oyuncu daha önce DETO, Willem II, Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giydi.