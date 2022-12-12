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Wout Weghorst'tan Lionel Messi açıklaması! "Aptal" demişti, Beşiktaşlı yöneticilere anlattı...

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#Lionel Messi#Weghorst#Dunyakupasi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 08:57

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Weghorst ile Messi arasında yaşananlar olay oldu. Tüm yaşananların ardından Beşiktaşlı yıldız, Arjantinli efsaneyle arasında geçen diyaloğu anlattı

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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finallerin en sert maçlarının başında şüphesiz Hollanda-Arjantin karşılaşması geldi. Arjantin, 2-0 öne geçtiği maçta, Weghorst'un son dakikalarda attığı 2 golle şok yaşadı. Uzatma bölümü de 2-2 sona eren maçta Arjantin penaltılarla turu geçmeyi başardı.

Hollanda-Arjantin maçı iki takım oyuncuları arasındaki gerginliklerle de hatırlanacak. Yedek kulübelerinin de karıştığı tartışmalar sık sık yaşandı. Arjantin'in turu geçmesinin ardından bazı Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara bakarak ve bağırarak sevinmesi gerilimi arttırdı. Bu bölümde kartlar da havada uçuştu.

Messi'nin Hollanda Teknik Direktirü Louis van Gaal'in önünde kulaklarının arkasına elini götürerek hareket yapması ve maç sonunda Hollandalı bir oyuncuya sarf ettiği sözler spor kamouyunda uzun süre konuşuldu.

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WEGHORST YAŞANANLARI ANLATTI

Oyuna 79. dakikada Hollanda 2-0 mağlup durumdayken giren ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağlayan Weghorst, maçın ardından Lionel Messi ile yaşananları anlattı.

"HAKARET YAĞDIRDI"

Sabah'ın haberine göre; Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin şunları söyledi: "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı"

NELER YAŞANDI?

Arjantin - Hollanda karşılaşmasının son dakikaları ve penaltılara gerginlikle geçerken, Messi maç sonu röportajında, "Ne bakıyorsun aptal!" ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü.

Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yapmıştı.

 

 

 

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#Lionel Messi#Weghorst#Dunyakupasi

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