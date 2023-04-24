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Wout Weghorst'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

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#Beşiktaş#Weghorst#Manchester United
Wout Weghorsttan Beşiktaş taraftarına mesaj
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:46

Manchester United forması giyen Wout Weghorst, FA Cup'ta finale kaldıkları Brighton maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş ile ilgili konuştu.

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Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, FA Cup yarı finalinde Brighton'ı yenerek finale kaldıkları maçın ardından Tivibu Spor'a konuştu.

Weghorst'un Beşiktaş ile ilgili sözleri şu şekilde:

Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Küçükken hayalini kurduğum şeylerden biriydi üst seviyede oynamak. Türkiye'den ayrılmak için iyi bir nedenim vardı, umarım bunu herkes anlar. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi. 

3 kupa kazanmak istiyorduk ama Avrupa Ligi'nde bir hayal kırıklığı oldu. En azından bir reaksiyon göstermek istedik ve üzerimize düşeni yaptık. Umarım bundan sonra iki kupayla tamamlayabiliriz. .

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#Beşiktaş#Weghorst#Manchester United

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