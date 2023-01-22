Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması: "Antrenmanlardan memnun değildim"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United
Wout Weghorsttan Beşiktaş açıklaması: Antrenmanlardan memnun değildim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 01:01

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü Wout Weghorst, siyah beyazlı ekipteki memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve ortaya koyduğu performansın ardından Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, transfer sürecine ilişkin olarak konuştu.

 

Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim." dedi.

Manchester United formasıyla ilk maçına Premier Lig'deki Crystal Palace karşısında çıkan Wout Weghorst, siyah beyazlı formayla 18 maçta görev aldı. Weghorst, Beşiktaş formasıyla 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, erken feshi nedeniyle Weghorst için Burnley'den 2.8 milyon Euro almıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Wout Weghorst#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

#Titanic
Türkiyenin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

Türkiye'nin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık