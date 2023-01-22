Wout Weghorst'tan Beşiktaş açıklaması: "Antrenmanlardan memnun değildim"

Haberin Devamı

Sezon başında Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve ortaya koyduğu performansın ardından Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, transfer sürecine ilişkin olarak konuştu.

Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlatan Hollandalı golcü, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim." dedi.

Manchester United formasıyla ilk maçına Premier Lig'deki Crystal Palace karşısında çıkan Wout Weghorst, siyah beyazlı formayla 18 maçta görev aldı. Weghorst, Beşiktaş formasıyla 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, erken feshi nedeniyle Weghorst için Burnley'den 2.8 milyon Euro almıştı.