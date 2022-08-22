Wout Weghorst: "Hayatım boyunca unutmayacağım"

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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederken futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Unutamayacağı bir hafta olduğunu söyleyen Wout Weghorst, "İlk golümü attım. Tarif edilemez bir andı. Çocuğum dünyaya geldi ve bugün kazandık. Harika bir hafta oldu. Hayatım boyunca unutmayacağım." dedi.

Şampiyonluk sezonundaki disiplini yakaladıklarını kaydeden Valentin Rosier, "Gerçekten bugün her şey muazzamdı. Takımdaki tüm oyuncuların şampiyonluk hissini yaşamasını isterim. Şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini yakaladık. Takım içinde iyi bir iletişim var. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

N'Koudou ise "Çok iyi çalışıyoruz. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl sakatlıklar yüzünden ritmimi bulamadım. Bu sezona çok iyi başladım. Bu harika takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ghezzal'la aynı dili konuştuğumuz için zaten iyi bir arkadaşlığımız var. Bu maçta her pozisyonda bana telkinde bulundu. İnşallah bu sezon Beşiktaş için çok güzel bir sezon olacak." diye konuştu.