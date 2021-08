Wonder Woman, Fortnite’a geliyor

Fortnite’ın resmi Twitter hesabından geçmiş Superman görevlerine atıfta bulunarak “someone else was spotted near the Island” sözlerini kullanması, oyunun DC ile olan ortaklığını devamının geleceğinin işareti olarak görülmüştü. Geçtiğimiz gün ise bu yeni ortaklığın odak karakteri ortaya çıktı: Wonder Woman. Güvenilir pek çok veri ve bilgi sızdıran isim de ortaklığa dair görseller paylaştı.

jovanmunja ismindeki veri madencisi, keşfi yapan ilk isim oldu. Sonrasında farklı isimler de jovanmunja’yı destekledi. Şu an için eldeki verilere göreyse Item Shop’a Wonder Woman kozmetiği ve eşyaları gelecek. Epic Games ve Fortnite tarafından şu an için resmi bir açıklama yok ancak yeni ortaklığın yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Oyunda Harley Quinn, Batman, Poison Ivy, Beast Boy, Deathstroke dahil olmak üzere DC’den başka kahramanlar da bulunuyor.

DC ve Fortnite işbirliğini bir sonraki ortaklığı Wonder Woman ile olacağı kesin gibi görünüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ise henüz yok.