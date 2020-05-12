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GeriFutbol Wolverhamptonlı Morgan Gibbs-White corona virüs karantinasında ev partisi verdi
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Wolverhamptonlı Morgan Gibbs-White corona virüs karantinasında ev partisi verdi

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Wolverhamptonlı Morgan Gibbs-White corona virüs karantinasında ev partisi verdi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White (20), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi. Sosyal medyaya düşen parti görüntüleri ise büyük tepki aldı.

İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan orta saha oyuncusunun verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü.

Parti görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine videoyu silen futbolcu, daha önce koronavirüs tedbirleri için düzenlenen kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

Wolverhamptonlı Morgan Gibbs-White corona virüs karantinasında ev partisi verdi

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