Wolverhampton ile Sevilla, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Wolves, bu sezon Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka İspanyol ekibi Espanyol'u elemeyi başarmıştı.

Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına rakip olduğu sekiz eleme turu maçının sadece birini kaybeden Sevilla, tek mağlubiyetini 2016/17 sezonunda Leicester'dan almıştı.

Wolves, finale yükseldği 1971/72 UEFA Kupası'ndan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek final mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nda altıncı kez çeyrek finale yükselen Sevilla, daha önceki beş sezonda da turnuvayı kazanmıştı.

Şubat ayından bu yana oynadığı 18 resmi maçı kaybetmeyen Sevilla, en üst ligde yer aldığı dönemler arasındaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

Wolverhampton Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Wolverhampton Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.