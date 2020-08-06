Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Wolverhampton Olympiakos maçı ile bu akşam iki takım UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1'lik skorla ile sonuçlanmıştı. Peki Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Wolves ile Olympiakos, tarihlerinde ikinci kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin Yunanistan'da oynanan ilk ayağı 1-1 sona ermişti. Wolves, 1972'den bu yana ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.
Olympiakos, Avrupa kupalarında 1998/99'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.
Avrupa Ligi'nin 2019/20 sezonunda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Wolves, daha sonraki sekiz karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.
İç sahada oynadığı son iki Avrupa Ligi maçında hat-trick yapan Wolves forveti Diogo Jota, 2015/16'dan bu yana Avrupa kupalarında üç maçlık seri yakalayan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor.
Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Wolverhampton Olympiakos maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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