Wolves ile Olympiakos, tarihlerinde ikinci kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin Yunanistan'da oynanan ilk ayağı 1-1 sona ermişti. Wolves, 1972'den bu yana ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Olympiakos, Avrupa kupalarında 1998/99'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Avrupa Ligi'nin 2019/20 sezonunda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Wolves, daha sonraki sekiz karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

İç sahada oynadığı son iki Avrupa Ligi maçında hat-trick yapan Wolves forveti Diogo Jota, 2015/16'dan bu yana Avrupa kupalarında üç maçlık seri yakalayan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor.

Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolverhampton Olympiakos maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.