MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriWolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Abone Olgoogle-news

Wolverhampton Olympiakos maçı ile bu akşam iki takım UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1'lik skorla ile sonuçlanmıştı. Peki Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolves ile Olympiakos, tarihlerinde ikinci kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin Yunanistan'da oynanan ilk ayağı 1-1 sona ermişti. Wolves, 1972'den bu yana ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Olympiakos, Avrupa kupalarında 1998/99'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Avrupa Ligi'nin 2019/20 sezonunda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Wolves, daha sonraki sekiz karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

İç sahada oynadığı son iki Avrupa Ligi maçında hat-trick yapan Wolves forveti Diogo Jota, 2015/16'dan bu yana Avrupa kupalarında üç maçlık seri yakalayan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor.

Wolverhampton Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolverhampton Olympiakos maçı bu akşam 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle