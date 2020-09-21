Geçen sezon Premier Lig'de Manchester City'yi iki maçta da mağlup eden iki takımdan biri Wolves olmuştu. Manchester City, Wolves deplasmanında çıktığı son yedi lig maçının dördünü kaybetti. Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerinde hiçbir rakibine üst üste üç lig maçı kaybetmedi.

Manchester City, Premier Lig'in son 11 sezonunda oynadığı açılış maçlarında yenilgi almadı. Adama Traore, Wolves'un geçen sezon Manchester City'yi mağlup ettiği iki Premier Lig maçında da gol attı.

Wolverhampton Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton Manchester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.