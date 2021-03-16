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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 02:05 | Son Güncelleme:

Wolverhampton - Liverpool maçında yürekler ağza geldi! Rui Patricio baygınlık geçirdi...

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Wolverhampton - Liverpool maçında yürekler ağza geldi! Rui Patricio baygınlık geçirdi...

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Wolverhampton deplasmanına çıkan Liverpool, mücadeleyi 1-0 kazanırken karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı.

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  • Rui Patricio baygınlık geçirdi
  • Rui Patricio baygınlık geçirdi
  • Rui Patricio baygınlık geçirdi
  • Rui Patricio baygınlık geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Liverpool, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 90 dakika oynadığı maçta Wolverhampton'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde çıktığı son 7 haftada 1 galibiyeti bulunan Liverpool'a, 3 puanı getiren gol Diogo Jota'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Liverpool, 6. sıraya yükselirken 35 puanda kalan Wolverhampton, 13. sırada kaldı.

TALİHSİZ SAKATLIK

Müsabakanın son anlarında Wolverhampton'da Coady'nin dizi kaleci Rui Patricio'nun başına çarparken Portekizli kaleci baygınlık geçirdi.

Korkutan sakatlık sonrası Rui Patricio'ya ilk müdahale saha içinde yapılırken oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Wolverhampton - Liverpool maçında yürekler ağza geldi Rui Patricio baygınlık geçirdi...

ESPIRITO SANTO İYİ HABERİ VERDİ

Maçın ardından oyuncusu hakkında bilgi veren Nuno Espirito Santo, "Rui Patricio'nun durumu iyi, olanları hatırlıyor. Bu tip beyin sarsıntıları çok önemli ve doğal olarak çabuk endişeleniyoruz. Doğru önlemler ve müdahalelerin bilincinde olmalıyız" sözleriyle Portekizli kalecinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Wolverhampton - Liverpool maçında yürekler ağza geldi Rui Patricio baygınlık geçirdi...

"ÇOK İYİ OYNADILAR"

Maçta Ozan ve Phillips'in iyi bir ikili oluşturduğunu belirten Klopp ise "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar. Traore'nin savunulamaz bir hızı var. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi" diye konuştu.

Wolverhampton - Liverpool maçında yürekler ağza geldi Rui Patricio baygınlık geçirdi...

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