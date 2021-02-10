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GeriFutbol Wolverhampton, Jonny Otto ile sözleşme yeniledi! 2025 yılına kadar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Wolverhampton, Jonny Otto ile sözleşme yeniledi! 2025 yılına kadar...

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Wolverhampton, Jonny Otto ile sözleşme yeniledi! 2025 yılına kadar...
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İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İspanyol sol bek Jonny Otto'nun sözleşmesini yeniledi.

Wolverhampton Kulübü, 26 yaşındaki Jonny Otto ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şu ana kadar Wolverhampton formasıyla 88 maça çıkan İspanyol futbolcu, 2018'de ülkesinin Atletico Madrid takımından transfer edilmişti.

İspanya Milli Takımı'nda 3 kez görev alan Jonny Otto, geçen yıl yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6 ay forma giyememiş ve 7 Şubat'ta Leicester City ile 0-0 berabere kaldıkları lig maçında sahalara dönmüştü.

 

Wolverhampton, Jonny Otto ile sözleşme yeniledi 2025 yılına kadar...

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