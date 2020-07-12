MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWolverhampton, Everton'ı Jimenez, Dendoncker ve Jota ile geçti!
GeriFutbol Wolverhampton, Everton'ı Jimenez, Dendoncker ve Jota ile geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Wolverhampton, Everton'ı Jimenez, Dendoncker ve Jota ile geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wolverhampton, Everton'ı Jimenez, Dendoncker ve Jota ile geçti!
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Everton'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolverhampton, ligin 35. haftasında Molineux Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolverhampton, 46. dakikada Leander Dendoncker ve 74. dakikada Diogo Jota ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton, bu sonuçla 55 puana ulaşarak 6. sıraya yükselirken, 45 puanlı Everton 11. sırada kaldı.

 

Wolverhampton, Evertonı Jimenez, Dendoncker ve Jota ile geçti

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle