Wolverhampton Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de oynadığı son yedi maçın hiçbirinde 2 gol yemeyen Everton, daha önceki altı karşılaşmada da en az ikişer gole izin vermişti. Everton forveti Richarlison, Wolves ile oynadığı dört Premier Lig maçında dört gol attı.

WOLVERHAMPTON EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Everton maçı bu akşam saat 23:15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.