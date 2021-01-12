Wolverhampton Everton maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Wolverhampton Everton maçı ile iki ekip İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Everton'ı konuk ettiği altı Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Wolves, tek mağlubiyetini Nisan 2011'de aldı. Wolves ile oynadığı son Premier Lig maçını kaybeden Everton, rakibine Eylül 1979'dan bu yana üst üste iki karşılaşmada mağlup olmuyor. Premier Lig'de 10 maçtır kalesini gole kapatamayan Wolves'tan daha uzun bir seriye sahip tek takım Sheffield. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve detaylar
Premier Lig'de oynadığı son yedi maçın hiçbirinde 2 gol yemeyen Everton, daha önceki altı karşılaşmada da en az ikişer gole izin vermişti. Everton forveti Richarlison, Wolves ile oynadığı dört Premier Lig maçında dört gol attı.
WOLVERHAMPTON EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Wolverhampton Everton maçı bu akşam saat 23:15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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