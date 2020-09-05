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GeriFutbol Wolverhampton, 18 yaşındaki Fabio Silva'yı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Wolverhampton, 18 yaşındaki Fabio Silva'yı transfer etti

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Wolverhampton, 18 yaşındaki Fabio Silva'yı transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Porto forması giyen forvet oyuncusu Fabio Silva'yı kadrosuna kattı.

Wolverhampton Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Portekizli futbolcunun 5 yıllık sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.

İngiliz ekibinin, oyuncu için kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedelini ödeyeceği belirtildi.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Wolverhampton'ın Silva için Porto'ya 35 milyon avro ödeyeceği iddia edildi.

Porto'nun ligde en genç sahaya çıkan ve gol atan oyuncusu olan Fabio Silva, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında toplamda 37 maçta forma giyerken 17 kez ağları sarstı

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