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Wolverhampton 1 - 5 Manchester City (Maç özeti)

#Manchester City#Wolverhampton#Premier Lig
Wolverhampton 1 - 5 Manchester City (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, erteleme maçında deplasmanda Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux'de oynanan maçı City 5-1 kazanırken başrolde Kevin de Bruyne vardı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında De Bruyne perdeyi açan isim olurken 11. dakikada Dendoncker skoru eşitledi. Belçikalı yıldız 16'da yeniden takımını öne geçirirken, 24'te farkı ikiye çıkararak ilk yarının 3-1 Manchester City üstünlüğü ile geçilmesini sağladı.

60. dakikada bir gol daha atarak yıldızlaşan Kevin De Bruyne, farkın iyice artmasını sağladı. 84. dakikaya gelindiğinde Sterling skoru 5-1'e getirdi ve mücadele 5-1 Manchester City üstünlüğü ile bitti.

Bu sonuçla Manchester City, 89 puana yükseldi ve bitime 2 kafta kala en yakın takipçisi Liverpool ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Wolverhampton ise 50 puanda kaldı.

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#Manchester City#Wolverhampton#Premier Lig

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