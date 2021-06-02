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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 22:05 | Son Güncelleme:

Wolfsburg'ta Van Bommel dönemi! 2 yıllık...

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Wolfsburg'ta Van Bommel dönemi! 2 yıllık...

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Wolfsburg, teknik direktörlüğe Hollandalı Mark van Bommel'i getirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, Hollandalı teknik direktörün kulübün felsefesine uyduğunu aktardı.

Futbolcu olarak Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında Hollanda'nın Eindhoven takımını çalıştırmıştı.

Wolfsburgta Van Bommel dönemi 2 yıllık...

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