Wolfsburg Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

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Fransız takımlarına rakip olduğu son beş Avrupa kupası maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg, daha önceki sekiz karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. Avrupa kupalarında Almanya takımlarına rakip olduğu 10 maçın birini kazanabilen Lille, tek galibiyetini Ağustos 2002'de Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederek aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 0.8 gol atan Wolfsburg, Schalke 04'ten bu yana en düşük ortalamada kalan Alman takımı konumunda. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında sekiz puan toplayan Lille, turnuva tarihinde sadece 2006/07'de daha yüksek bir sayıya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda oynadığı maçlar Porto ile birlikte en az şuta sahne olan iki takımdan biri Wolfsburg Jonathan David, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç maçta gol atan ilk Lille oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor. Avrupa kupaları tarihinde Wolfsburg formasıyla Maximilian Arnold'dan daha fazla maça çıkan tek oyuncu Diego Benaglio. Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk iç saha golünü ceza sahası dışından kaydeden Wolfsburg, daha sonraki 15 golü de ceza sahası içinden buldu.

WOLFSBURG LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Wolfsburg Lille maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.