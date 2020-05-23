Bundesliga'daki son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Wolfsburg, üst üste 5 maç kazanıp zirve takibinde olan Dortmund'u konuk ediyor.

İşte ilk 11'ler...

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Mehmedi, Steffen - Ginczek, Weghorst.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro - Hazard, Brandt - Haaland.

Maç önü notlar

Son yedi Bundesliga maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg (4G 3B), daha önceki üç karşılaşmayı kaybetmişti.

Bu sezon Bundesliga'da attığı beş golün tamamını 2020 yılında kaydeden Wolfsburg oyuncusu Renato Steffen, takımı adına sezonun ikinci yarısında fileleri en fazla havalandıran isim konumunda.

Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynanan dokuz karşılaşmada Dortmund'dan (24) daha fazla puan toplayan tek takım Bayern Münih (25).

Borussia Dortmund forveti Erling Haaland, Bundesliga'da oynadığı ilk 10 maçta 11 gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Wolfsburg Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolfsburg Dortmund maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve S Sport 2 ile Misli.com'da yayınlanacak. Karşılaşmayı ayrıca anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz.

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