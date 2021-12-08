Wolfsburg 1-3 Lille (Maçın özeti ve golleri)

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Wolfsburg ile Lille, Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaştı.

Almanya'da oynanan mücadeleyi Lille 3-1 kazanarak gruptan lider olarak çıktı.

Lille, 11. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Ligue 1 ekibinin diğer golleri 72'de David ve 77'de Gomes'ten geldi. Wolfsburg'un tek sayısını ise 89'da Steffen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lille 11 puanla gruptan lider olarak yükselirken Salzburg 10 puanla ikinci sırayı kaptı. Sevilla 6 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam ederken Wolfsburg 5 puanla son sırada kaldı.

Puan durumu

1- Lille - 11 puan

2- Salzburg - 10 puan

3- Sevilla - 6 puan

4- Wolfsburg