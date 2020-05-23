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Wolfsburg 0-2 Dortmund
Bundesliga'da 27. hafta maçında Borussia Dortmund, Wolfsburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Guerreiro ve 78. dakikada Hakimi kaydetti.
Wolfsburg 82. dakikada Klaus'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu sonuçla birlikte Dortmund'un galibiyet serisi 6 oldu ve puanı 57'e yükseldi. Wolfsburg ise 8. mağlubiyetini alarak 39 puanda kaldı.
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