Wolfsburg 0-2 Dortmund

Wolfsburg 82. dakikada Klaus'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu sonuçla birlikte Dortmund'un galibiyet serisi 6 oldu ve puanı 57'e yükseldi. Wolfsburg ise 8. mağlubiyetini alarak 39 puanda kaldı.

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